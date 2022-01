Qualificazioni maschili Australian Open 2022: buona la prima per Cobolli, ok Vavassori (Di martedì 11 gennaio 2022) Secondo giorno di Qualificazioni a Melbourne, dove tanti tennisti – italiani e non – vanno a caccia del pass per il main draw degli Australian Open 2022. E’ iniziata bene la giornata per i colori italiani grazie al successo di Flavio Cobolli, che al debutto nel tabellone cadetto di uno slam ha sconfitto l’Australiano Harris per 7-6 4-6 6-3. Per lui al prossimo turno il ceco Kolar, testa di serie numero 19. Baciato dalla dea bendata Andrea Vavassori, primo alternate e ripescato in virtù del forfait di Borges. L’atleta piemontese ha sfruttato al meglio l’occasione, superando per 6-2 7-6 l’esperto Bemelmans. A separarlo dal turno decisivo l’americano Escobedo. La terza vittoria azzurra porta invece la firma di Alessandro Giannessi, il quale ha sovvertito i pronostici ... Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Secondo giorno dia Melbourne, dove tanti tennisti – italiani e non – vanno a caccia del pass per il main draw degli. E’ iniziata bene la giornata per i colori italiani grazie al successo di Flavio, che al debutto nel tabellone cadetto di uno slam ha sconfitto l’o Harris per 7-6 4-6 6-3. Per lui al prossimo turno il ceco Kolar, testa di serie numero 19. Baciato dalla dea bendata Andrea, primo alternate e ripescato in virtù del forfait di Borges. L’atleta piemontese ha sfruttato al meglio l’occasione, superando per 6-2 7-6 l’esperto Bemelmans. A separarlo dal turno decisivo l’americano Escobedo. La terza vittoria azzurra porta invece la firma di Alessandro Giannessi, il quale ha sovvertito i pronostici ...

Advertising

sportface2016 : Qualificazioni maschili #AustralianOpen 2022: buona la prima per #Cobolli, ok #Vavassori - federtennis : ???? Qualificazioni #AO22 maschili: avanti #Fabbiano per ritiro di Seyboth Wild sul 6-7 7-5 3-1 per l'azzurro. Stop p… - OA_Sport : Nelle qualificazioni maschili degli Australian Open un italiano su quattro avanza nella prima giornata, ed è Thomas… - Ubitennis : Australian Open, il tabellone delle qualificazioni maschili: undici italiani al via - LorenzoAndreol4 : Il tabellone di qualificazioni maschili agli #AusOpen -