Papa Francesco ricorda Sassoli: “Si è prodigato per il bene comune” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CITTA’ DEL VATICANO – . L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CITTA’ DEL VATICANO – . L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Advertising

vaticannews_it : #11gennaio Il telegramma di #PapaFrancesco alla famiglia di #DavidSassoli, “credente animato di speranza cristiana… - repubblica : L'insolita visita di papa Francesco: arriva a sorpresa in una Fiat 500 nel negozio di dischi al centro di Roma [di… - vaticannews_it : #11gennaio #PapaFrancesco, intorno alle 19, si è recato nel negozio 'Stereosound' per benedire i locali recentement… - kjisoouI : non papa francesco che va da cheng gong - interrisnews : 'Una visita piena di umanità', ha raccontato la titolare di 'Stereosound' -