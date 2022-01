Paolini-Davis in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Adelaide 2 2022 (Di martedì 11 gennaio 2022) Jasmine Paolini dovrà vedersela con Lauren Davis al secondo turno del Wta 250 di Adelaide 2 2022. La toscana continuerà la propria preparazione agli Australian Open, primo Slam dell’annata, dopo aver superato l’ostica Storm Sanders all’esordio; l’australiana, imprevedibile e con spiccata indole da doppista, ha ceduto inesorabilmente alla maggiore determinazione della giocatrice nostrana. Compito arduo per Paolini contro Davis, considerando la maggiore esperienza della statunitense, sebbene la toscana abbia acquisito consapevolezza dei propri mezzi e parta realisticamente favorita. Qualora il dritto funzionasse come da presupposti, così come la prima di servizio, Paolini non dovrebbe cadere nella trappola tattica dell’americana. TABELLONE MONTEPREMI La sfida tra ... Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Jasminedovrà vedersela con Laurenal secondo turno del Wta 250 di. La toscana continuerà la propria preparazione agli Australian Open, primo Slam dell’annata, dopo aver superato l’ostica Storm Sanders all’esordio; l’australiana, imprevedibile e con spiccata indole da doppista, ha ceduto inesorabilmente alla maggiore determinazione della giocatrice nostrana. Compito arduo percontro, considerando la maggiore esperienza della statunitense, sebbene la toscana abbia acquisito consapevolezza dei propri mezzi e parta realisticamente favorita. Qualora il dritto funzionasse come da presupposti, così come la prima di servizio,non dovrebbe cadere nella trappola tattica dell’americana. TABELLONE MONTEPREMI La sfida tra ...

Advertising

sportface2016 : #WTAAdelaide 2 2022, #Paolini-#Davis: come e quando seguire il match in diretta - zappooo_ : RT @federtennis: Vittoria nella notte per Jasmine Paolini nel WTA di Adelaide. L'azzurra ha superato 75 62 l'australiana Sanders, agli otta… - Cinziat91 : RT @federtennis: Vittoria nella notte per Jasmine Paolini nel WTA di Adelaide. L'azzurra ha superato 75 62 l'australiana Sanders, agli otta… - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Battendo con un bel 75 62 Storm Sanders ???? ad #Adelaide, Jasmine #Paolini ???? accede al 2T dove troverà Lauren Davis ???? S… - Adriana11100542 : RT @federtennis: Vittoria nella notte per Jasmine Paolini nel WTA di Adelaide. L'azzurra ha superato 75 62 l'australiana Sanders, agli otta… -