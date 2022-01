No! Nel Pronto Soccorso i vaccinati contro il Covid con doppia dose non vengono segnati come No vax (Di martedì 11 gennaio 2022) Circola online la foto di un modulo d’accesso al Pronto Soccorso che, secondo chi sostiene teorie complottiste, dimostrerebbe come gli ospedali conteggino i vaccinati anti-Covid con doppia dose come non vaccinati, gonfiando così il numero dei No vax in circolazione. In realtà, la voce «vaccinato si/no» si riferisce alla profilassi antitetanica, che non ha a che vedere con la vaccinazione contro il Covid-19. Per chi ha fretta: Il post mostra il modulo di accesso al Pronto Soccorso di un paziente vaccinato con doppia dose contro il coronavirus La voce «vaccinato: si/no», in basso nel modulo, si riferisce alla ... Leggi su open.online (Di martedì 11 gennaio 2022) Circola online la foto di un modulo d’accesso alche, secondo chi sostiene teorie complottiste, dimostrerebbegli ospedali conteggino ianti-connon, gonfiando così il numero dei No vax in circolazione. In realtà, la voce «vaccinato si/no» si riferisce alla profilassi antitetanica, che non ha a che vedere con la vaccinazioneil-19. Per chi ha fretta: Il post mostra il modulo di accesso aldi un paziente vaccinato conil coronavirus La voce «vaccinato: si/no», in basso nel modulo, si riferisce alla ...

