Neuromed | una ricerca svela la correlazione tra la cattiva qualità del sonno e l’Alzheimer

(Di martedì 11 gennaio 2022) Unasu modelli animali mostra che ilframmentato provoca una situazione di stress a livello dei neuroni, con alterazioni patologiche analoghe alle prime fasi della malattia di Alzheimer. Ladelè un problema sempre più diffuso, soprattutto a livello dei giovani, e questo sta generando preoccupazioni sulle potenziali ripercussioni a livello neurologico. Ora unacondotta dall’Irccsdi Pozzilli (IS) su modelli animali mostra che unframmentato può effettivamente portare ad alterazioni del metabolismo cerebrale, alcune delle quali simili a quelle della malattia di Alzheimer. La chiave del fenomeno sarebbe dare nell’instaurarsi di una condizione di stress ...

