Mou e Sarri | il flop sempre colpa degli altri

(Di martedì 11 gennaio 2022) Dal Bodo Glimt alla Juve, Josè attacca di nuovo i giocatori. E Maurizio rincara: "Non basta un mercato per sistemare questa Lazio"

AleDino3 : @FBiasin Parlavano addirittura della Roma di mou, la Lazio del maestro Sarri....e noi morti seppelliti da debiti e… - die_dec : @FBiasin Ricordi benissimo venivamo dopo Juve - la favorita Milan - la squadra più forte Napoli - l'anno della sv… - francescobonfi_ : @_Sim95_ Ma i romanisti quantomeno si esaltavano per il mercato e Mou, certo sempre esagerando ma un po' li capisco… - furgeTX : @BisInterista Spalletti > Sarri > Mou - fpaper83 : @FabRavezzani @YouTube Fanno impressione i commenti (quasi tutti) di chi non ha sentito una parola del video: Mou,…

Quotidiano.net

Dal Bodo Glimt alla Juve, Josè attacca di nuovo i giocatori. E Maurizio rincara: "Non basta un mercato per sistemare questa Lazio"Insomma nonostante Roma e Lazio stiano andando peggio,reggono ancora bene la piazza. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Calcio: tutte le notizie 11 gennaio 2022Dal Bodo Glimt alla Juve, Josè attacca di nuovo i giocatori. E Maurizio rincara: "Non basta un mercato per sistemare questa Lazio" ...La 21esima giornata di Serie A vive incastonata tra la minaccia Covid e le decisioni discordanti di ASL e Lega Calcio, ultima e criticatissima quella del Governo di far entrare un massimo di cinquemil ...