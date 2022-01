Morte Silvia Tortora | Gianluigi Nuzzi le chiede scusa con un post sui social | “Ho compiuto un errore…”

(Di martedì 11 gennaio 2022) E’ di poche ore fa la notizia della prematura scomparsa di, amatissima giornalista italiana figlia del famoso conduttore e giornalista Enzo. In molti hanno subito commentato la notizia scrivendo per la giornalista delle bellissime parole, tra questi ancheche nel lungoscritto suiha anche voluto rivolgere delle scuse alla donna. Delle parole di profondo dolore attraverso le quali è stato possibile intuire il grande legame che univa i due giornalisti. Il dolore diper ladiHa lasciato tutti senza parole e gettato nello sconforto molte persone la prematura scomparsa di...

myrtamerlino : Un dispiacere enorme la morte di #SilviaTortora. Che notizia terribile. Un grande abbraccio a @gaiatortora e a tutt… - zaiapresidente : ?? Il giornalismo italiano di qualità perde una dei suoi migliori interpreti. Con Silvia Tortora se ne va una brava… - RaffaelePizzati : RT @mariobianchi18: Aveva 59 anni, stessa età di Enzo. Scrisse “Cara Silvia”, libro con le lettere che suo padre mandava a lei e Gaia dal c… - Chiaserotti : RT @myrtamerlino: Un dispiacere enorme la morte di #SilviaTortora. Che notizia terribile. Un grande abbraccio a @gaiatortora e a tutta la f… - PaolaBarbero9 : RT @mariobianchi18: Aveva 59 anni, stessa età di Enzo. Scrisse “Cara Silvia”, libro con le lettere che suo padre mandava a lei e Gaia dal c… -

Le ha anche pubblicate, quelle lettere, la primogenita del grande presentatore finito da innocente in un tritacarne giudiziario e mediatico che alla fine lo portò alla. Cara, s'intitola ...Nel corso della mattinata di ieri, lunedì 10 gennaio, il presidente del Parlamento europeo aveva espresso il proprio "cordoglio" per ladiTortora, primogenita di Enzo Tortora e sorella ...il Presidente del Parlamento europeo #DavidSassoli si è spento nella notte nel centro oncologico di Pordenone, aveva 65 anni, ieri aveva scritto l'ultimo twitt per la morte di #SilviaTortora ...E' mancato all'affetto dei suoi cari GIOVANNI PIETRO DE SIMON Gianpietro di 88 anni Lo annunciano la moglie, il figlio, i nipoti Giovanni e Silvia, il ...