Morta Silvia Tortora | la lettera d’addio di Gianluigi Nuzzi | “Con te forse ho fatto un errore e me ne scuso Ricordo te e i nostri incontri romani…”

(Di martedì 11 gennaio 2022) “Non ti arrabbiarese per un attimo, contravvenendo a quel tuo delicato e discreto stile, accenno alla tua intelligenza fluida, veloce, con quell’ironia sarcastica figlia dell’odissea patita insieme a tuo padre. Ti ho conosciuto la prima volta seduto sul divanone di via dei Piatti, dove tuo padre Enzo viveva”. Inizia così la toccantecheha scritto per la morte di, la giornalista figlia di Enzo. Il conduttore di Quarto Grado ha voluto infatti ricordare in un post su Facebook la collega scomparsa lunedì 10 gennaio. “Eravamo nel 1986, tu pensa…“, proseguericordando il suo primo incontro con il padre. All’epoca lui aveva 17 anni, era agli esordi della sua carriera e ...

TgLa7 : Morta Silvia Tortora giornalista e scrittrice figlia del conduttore televisivo Enzo Tortora #TgLa7 #10gennaio - ilriformista : Aveva 59 anni. “Non è cambiato nulla. Mi aspettavo una riforma del sistema giudiziario, invece non è accaduto. I pr… - sole24ore : ?? È morta a Roma #SilviaTortora, figlia di Enzo - FQMagazineit : Morta Silvia Tortora, la lettera d’addio di Gianluigi Nuzzi: “Con te forse ho fatto un errore e me ne scuso. Ricord… - kiwi5000 : E' morta Silvia Tortora: giornalista e volto tv, era la figlia di Enzo -

ITALIA - E' morta Silvia Tortora. Figlia di Enzo Tortora, era nata a Roma il 14 novembre 1962. E' deceduta nella notte in una clinica romana. Giornalista televisiva e della carta stampata, aveva lavorato con ... è stato ieri per la collega Silvia Tortora, donna straordinaria che condusse una grande battaglia per la verità e la giustizia per suo papà Enzo, morta a soli 59 anni dopo una lunga malattia.