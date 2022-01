L’ultimo video di David Sassoli. Contro i muri e le disuguaglianze (Di martedì 11 gennaio 2022) Gli auguri di buon Natale registrati da David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, il 23 dicembre 2021, tre giorni prima del suo ricovero ad Aviano: “Abbiamo lottato con chi chiede più democrazia, diritti, tutele, informazione libera. Contro il crudele rigorismo, la disuguaglianza non è più accettabile. Crediamo in una nuova economia, basata non sul profitto di pochi ma sul benessere di molti”. Leggi su formiche (Di martedì 11 gennaio 2022) Gli auguri di buon Natale registrati da, presidente del Parlamento europeo, il 23 dicembre 2021, tre giorni prima del suo ricovero ad Aviano: “Abbiamo lottato con chi chiede più democrazia, diritti, tutele, informazione libera.il crudele rigorismo, la disuguaglianza non è più accettabile. Crediamo in una nuova economia, basata non sul profitto di pochi ma sul benessere di molti”.

