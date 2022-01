L'ultimo spettacolo/1: Serve un new deal per cinema e teatri che chiudono (Di martedì 11 gennaio 2022) Davvero dobbiamo rassegnarci a città senza sale cinematografiche, con i teatri che boccheggiano, e lo spettacolo dal vivo umiliato e messo al bando? “Pensiamoci un attimo prima che le luci della ribalta si spengano. E’ quello che vogliamo? Città vuote, senza pubblico, senza passioni? Vivere in un Paese senza teatri e senza sale cinematografiche non si può neanche immaginare”, ha scritto su Repubblica Cristina Comencini. Al di là del Covid , naturalmente. E al di là delle piattaforme streaming, per non alimentare guerre inutili e senza maledire la modernità. Ma davvero è immaginabile che si accetti, con la fine delle sale e dei teatri, la fine di un mondo, di un’arte, di un mestiere, di un momento decisivo della vita sociale? Non sono un politico, non so come si fa. Ma trovo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 gennaio 2022) Davvero dobbiamo rassegnarci a città senza saletografiche, con iche boccheggiano, e lodal vivo umiliato e messo al bando? “Pensiamoci un attimo prima che le luci della ribalta si spengano. E’ quello che vogliamo? Città vuote, senza pubblico, senza passioni? Vivere in un Paese senzae senza saletografiche non si può neanche immaginare”, ha scritto su Repubblica Cristina Comencini. Al di là del Covid , naturalmente. E al di là delle piattaforme streaming, per non alimentare guerre inutili e senza maledire la modernità. Ma davvero è immaginabile che si accetti, con la fine delle sale e dei, la fine di un mondo, di un’arte, di un mestiere, di un momento decisivo della vita sociale? Non sono un politico, non so come si fa. Ma trovo ...

Advertising

amsicora27 : RT @flamanc24: Un' ora e mezza senza wiifi. Cosa faccio ogni volta che sto senza internet a casa? Mi riguardo qualche DVD che ho. Stanotte… - flamanc24 : Un' ora e mezza senza wiifi. Cosa faccio ogni volta che sto senza internet a casa? Mi riguardo qualche DVD che ho.… - Galliantohotma1 : @Pennacchiiiii Quando sento parlare di Tiresia non riesco a non pensare a Camilleri il suo ultimo spettacolo a Siracusa. - fefeforfriends : @shondarhimes se vuoi continuare questo spettacolo bellissimo #GreysAnatomy nell'ultimo episodio devono esserci tut… - Alessio3R : In questo capitolo: 'Willow', 'Hong Kong Express', 'A Quiet Place II', 'L'ultimo spettacolo', 'Il grande sonno', 'M… -