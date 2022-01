L’accusa di Draghi: No Vax, ora basta (Di martedì 11 gennaio 2022) Il premier: «L’obbligo agli over 50 serve a ridurre la pressione dei non vaccinati sugli ospedali». Poi si scusa per non aver spiegato subito il decreto: «Questa è una conferenza riparatrice» Leggi su lastampa (Di martedì 11 gennaio 2022) Il premier: «L’obbligo agli over 50 serve a ridurre la pressione dei non vaccinati sugli ospedali». Poi si scusa per non aver spiegato subito il decreto: «Questa è una conferenza riparatrice»

Advertising

LaStampa : L’accusa di Draghi: No Vax, ora basta - bergonzi_paola : RT @gallina_di: DRAGHI ACCUSA I NO VAX MA SBAGLIA I DATI - BUGIE SULLE TERAPIE PER DIFENDERE L’OBBLIGO VACCINALE PROPRIO NEL GIORNO IN CUI… - Yujumuzh : RT @gallina_di: DRAGHI ACCUSA I NO VAX MA SBAGLIA I DATI - BUGIE SULLE TERAPIE PER DIFENDERE L’OBBLIGO VACCINALE PROPRIO NEL GIORNO IN CUI… - RobertaSR7 : RT @gallina_di: DRAGHI ACCUSA I NO VAX MA SBAGLIA I DATI - BUGIE SULLE TERAPIE PER DIFENDERE L’OBBLIGO VACCINALE PROPRIO NEL GIORNO IN CUI… - gallina_di : DRAGHI ACCUSA I NO VAX MA SBAGLIA I DATI - BUGIE SULLE TERAPIE PER DIFENDERE L’OBBLIGO VACCINALE PROPRIO NEL GIORNO… -

Ultime Notizie dalla rete : L’accusa Draghi L’accusa di Draghi: No Vax, ora basta La Stampa