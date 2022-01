Inter Juve, l’arrivo dei bianconeri a Milano – VIDEO (Di martedì 11 gennaio 2022) Inter Juve: i bianconeri sono arrivati a Milano, dove domani contenderanno la Supercoppa alla squadra di Inzaghi – VIDEO Cresce l’attesa per Inter Juve: domani sera, in un San Siro al 50% di capienza, il derby d’Italia metterà in palio la Supercoppa Italiana, primo trofeo della stagione. La squadra bianconera è arrivata a Milano. La #Juventus è arrivata a Milano ? Domani la Supercoppa contro l'Inter ? #InterJuve pic.twitter.com/bpZEnPQ5TU— JuventusNews24.com (@junews24com) January 11, 2022 Massimiliano Allegri ritrova Danilo, Leonardo Bonucci e Alex Sandro, al rientro dall’infortunio, così come Pinsoglio, guarito dal Covid. Assenti invece ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022): isono arrivati a, dove domani contenderanno la Supercoppa alla squadra di Inzaghi –Cresce l’attesa per: domani sera, in un San Siro al 50% di capienza, il derby d’Italia metterà in palio la Supercoppa Italiana, primo trofeo della stagione. La squadra bianconera è arrivata a. La #ntus è arrivata a? Domani la Supercoppa contro l'? #pic.twitter.com/bpZEnPQ5TU—ntusNews24.com (@junews24com) January 11, 2022 Massimiliano Allegri ritrova Danilo, Leonardo Bonucci e Alex Sandro, al rientro dall’infortunio, così come Pinsoglio, guarito dal Covid. Assenti invece ...

