Il chirurgo non ha dubbi: “Osimhen è unico al mondo per un motivo” (Di martedì 11 gennaio 2022) Gianpaolo Tartaro, chirurgo che ha operato Victor Osimhen, ha rilasciato delle dichiarazioni a IlSognoNelCuore.com sulle condizioni dell’attaccante azzurro. Di seguito quanto evidenziato: “Per me, Victor Osimhen è guarito dalla frattura. La visita è stata positiva. Da domani riprenderà ad allenarsi in gruppo, ma non so quando lo rivedremo in campo, questo dipende dalle sue sensazioni. Consideriamo che non gioca una gara ufficiale dal 21 novembre. Ciò che posso dire con certezza è che fino al 31/3 giocherà con la mascherina al carbonio, poi sarà rivalutato”. FOTO: Imago – Osimhen Infortunio Napoli “È l’unico calciatore al mondo a giocare con così tante placche e viti nel volto. Abbiamo fatto un vero miracolo”.“Per questo miracolo non bisogna ringraziare solo me e la mia equipe, ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 gennaio 2022) Gianpaolo Tartaro,che ha operato Victor, ha rilasciato delle dichiarazioni a IlSognoNelCuore.com sulle condizioni dell’attaccante azzurro. Di seguito quanto evidenziato: “Per me, Victorè guarito dalla frattura. La visita è stata positiva. Da domani riprenderà ad allenarsi in gruppo, ma non so quando lo rivedremo in campo, questo dipende dalle sue sensazioni. Consideriamo che non gioca una gara ufficiale dal 21 novembre. Ciò che posso dire con certezza è che fino al 31/3 giocherà con la mascherina al carbonio, poi sarà rivalutato”. FOTO: Imago –Infortunio Napoli “È l’calciatore ala giocare con così tante placche e viti nel volto. Abbiamo fatto un vero miracolo”.“Per questo miracolo non bisogna ringraziare solo me e la mia equipe, ...

Advertising

Duk77516665 : @Allem71 @Smartitina @DanielCavat @Silvana_demari Trittolino bello non è virologo, è un cazzo di chirurgo che ha p… - chefastidioo_ : RT @_magnopaolo_: @chefastidioo_ @putamen119 Ora ti racconto questa: Entro in sala, c'è la paziente distesa ma ancora non curarizzata, sem… - cesololinter_19 : RT @_magnopaolo_: @chefastidioo_ @putamen119 Ora ti racconto questa: Entro in sala, c'è la paziente distesa ma ancora non curarizzata, sem… - _magnopaolo_ : @chefastidioo_ @putamen119 Ora ti racconto questa: Entro in sala, c'è la paziente distesa ma ancora non curarizzat… - ArachidiB : Si definisce medico e chirurgo ma non è iscritta all'albo, solo vergogna per queste persone schifose, spero di inco… -