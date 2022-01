Il centrocampista della Roma ai saluti: passa al Getafe! (Di martedì 11 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, l’avventura di Gonzalo Villar con la maglia della Roma è ormai ai titoli di coda. Il centrocampista spagnolo è infatti vicinissimo al rientro in patria, al Getafe, Villar autore di un ottima stagione lo scorso anno non sta trovando spazio nella gestione Mourinho e la cessione sembra essere la giusta soluzione. Villar Roma GetafeLa trattativa lampo Una trattativa lampo quella appena conclusa tra Roma e Getafe, la squadra di Quique Sanchez Flores era piombata sul calciatore soltanto nelle ultime ore, ma ha immediatamente trovato l’accordo con i capitolini. Attenzione adesso alla situazione di Borja Mayoral, anche lui finito nel mirino del Getafe nelle ... Leggi su rompipallone (Di martedì 11 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, l’avventura di Gonzalo Villar con la magliaè ormai ai titoli di coda. Ilspagnolo è infatti vicinissimo al rientro in patria, al Getafe, Villar autore di un ottima stagione lo scorso anno non sta trovando spazio nella gestione Mourinho e la cessione sembra essere la giusta soluzione. VillarGetafeLa trattativa lampo Una trattativa lampo quella appena conclusa trae Getafe, la squadra di Quique Sanchez Flores era piombata sul calciatore soltanto nelle ultime ore, ma ha immediatamente trovato l’accordo con i capitolini. Attenzione adesso alla situazione di Borja Mayoral, anche lui finito nel mirino del Getafe nelle ...

