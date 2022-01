I due poliziotti americani licenziati perché hanno catturato uno Snorlax a Pokemon Go (Di martedì 11 gennaio 2022) Louis Lozano ed Eric Mitchell, due poliziotti del dipartimento di Los Angeles, hanno pagato molto cara la loro passione per l’applicazione Pokemon Go. Mentre erano in servizio, e nonostante un tentativo di rapina in corso in un centro commerciale di Los Angeles per la quale erano stati contattati, i due agenti hanno pensato bene di effettuare alcune soste lungo il tragitto per cercare di catturare alcuni Pokemon. Vi ricordate come funziona il gioco digitale che tanto andava in voga qualche anno fa? Con un sistema di realtà aumentata, negli stessi luoghi che frequentiamo abitualmente, compaiono alcuni Pokemon che gli utenti possono “catturare”, attraverso interazioni più o meno laboriose con lo schermo del propri smartphone. LEGGI ANCHE > Il bug di Niantic che ha distribuito penalità ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 11 gennaio 2022) Louis Lozano ed Eric Mitchell, duedel dipartimento di Los Angeles,pagato molto cara la loro passione per l’applicazioneGo. Mentre erano in servizio, e nonostante un tentativo di rapina in corso in un centro commerciale di Los Angeles per la quale erano stati contattati, i due agentipensato bene di effettuare alcune soste lungo il tragitto per cercare di catturare alcuni. Vi ricordate come funziona il gioco digitale che tanto andava in voga qualche anno fa? Con un sistema di realtà aumentata, negli stessi luoghi che frequentiamo abitualmente, compaiono alcuniche gli utenti possono “catturare”, attraverso interazioni più o meno laboriose con lo schermo del propri smartphone. LEGGI ANCHE > Il bug di Niantic che ha distribuito penalità ...

