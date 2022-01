Green pass come la patente? Ecco perché è falso (Di martedì 11 gennaio 2022) di Fabio Massimo Nicosia Rileggevo oggi il testo, pubblicato tempo fa dal Fatto Quotidiano on line, della carica dei 101 filosofi (incredibile quanti Spinoza, Kant, Hegel e Platone sono stipendiati dallo Stato italiano, o forse, più che di “filosofi”, si tratta appunto di impiegati statali della “filosofia”), che hanno ritenuto di denigrare Cacciari e Agamben con un testo imbarazzante per mediocrità, con il quale veniva riproposto -solo dopo cioè che l’avevano fatto cime del pensiero come Letta e Zingaretti, oltre che decine di “imbecilli di internet” di echiana memoria- il penoso parallelo tra Green pass e patente, o magari tra Green pass e semaforo, o Green pass e giubbotto catarifrangente. Il Green pass una ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 11 gennaio 2022) di Fabio Massimo Nicosia Rileggevo oggi il testo, pubblicato tempo fa dal Fatto Quotidiano on line, della carica dei 101 filosofi (incredibile quanti Spinoza, Kant, Hegel e Platone sono stipendiati dallo Stato italiano, o forse, più che di “filosofi”, si tratta appunto di impiegati statali della “filosofia”), che hanno ritenuto di denigrare Cacciari e Agamben con un testo imbarazzante per mediocrità, con il quale veniva riproposto -solo dopo cioè che l’avevano fatto cime del pensieroLetta e Zingaretti, oltre che decine di “imbecilli di internet” di echiana memoria- il penoso parallelo tra, o magari trae semaforo, oe giubbotto catarifrangente. Iluna ...

