Gigi D'Alessio la grande rivelazione: "Finalmente è finita!" (Di martedì 11 gennaio 2022) La corsa incessante del Covid-19 non si è fermata, e molte persone sono diventate "vittime" del contagio, tra cui un gran numero di esponenti dell'industria dello spettacolo, anche Gigi D'Alessio ha dato l'annuncio di essere risultato positivo e ora arriva la svolta tanto attesa: la sua gioia è incontenibile! Gigi D'Alessio ha scoperto di essere stato contagiato dal Covid-19, come purtroppo moltissimi altri suoi colleghi in ambito musicale e non solo. Il cantante fortunatamente era già stato vaccinato e si è così risparmiato la parte peggiore di questa brutta malattia, ma nulla gli ha tolto un periodo di quarantena trascorso dentro casa. Il cantante si è ammalato di positivo durante la puntata speciale di fine anno di una trasmissione TV, ma fortunatamente è guarito ed è uscito di casa riprendendo la sua vita normale. ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 11 gennaio 2022) La corsa incessante del Covid-19 non si è fermata, e molte persone sono diventate "vittime" del contagio, tra cui un gran numero di esponenti dell'industria dello spettacolo, ancheD'ha dato l'annuncio di essere risultato positivo e ora arriva la svolta tanto attesa: la sua gioia è incontenibile!D'ha scoperto di essere stato contagiato dal Covid-19, come purtroppo moltissimi altri suoi colleghi in ambito musicale e non solo. Il cantante fortunatamente era già stato vaccinato e si è così risparmiato la parte peggiore di questa brutta malattia, ma nulla gli ha tolto un periodo di quarantena trascorso dentro casa. Il cantante si è ammalato di positivo durante la puntata speciale di fine anno di una trasmissione TV, ma fortunatamente è guarito ed è uscito di casa riprendendo la sua vita normale. ...

