Effetto Covid, dai preservativi ai guanti: come il colosso del condom sopravvive alla pandemia (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Covid manda in crisi anche l'industria dei preservativi. A renderlo noto l'amministratore delegato del più grande produttore mondiale di condom, la Karex, che ha registrato un crollo delle vendite ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 gennaio 2022) Ilmanda in crisi anche l'industria dei. A renderlo noto l'amministratore delegato del più grande produttore mondiale di, la Karex, che ha registrato un crollo delle vendite ...

Advertising

fattoquotidiano : EFFETTO COVID: 6MILA MEDICI IN PENSIONE I numeri di 2021 e 2022: una voragine. Tantissimi quelli che gettano la spu… - fattoquotidiano : Covid, l’effetto quarantena sul trasporto pubblico lombardo: Trenord cancella 300 corse, in Atm 300 dipendenti in i… - Supergiu_lia : Lo sapevo che sarebbe successo, lo sapevo che il covid mi avrebbe fatto questo effetto: cerco lavoro a Lisbona da tutta la mattina - Novaxdim : @Sandrinosand @V_Mannello @repubblica E' l effetto del long covid...?????? Straparla da solo ?????? - cvatelli_alsugo : @qO__Qp Effetto del #Covid ????? -