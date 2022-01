Draghi: “La scuola è fondamentale per la democrazia, va tutelata non abbandonata” (Di martedì 11 gennaio 2022) Draghi in conferenza stampa ha parlato di scuola e delle misure adottate per contrastare la pandemia in Italia Si è svolta ieri, 10 gennaio, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Draghi sugli ultimi provvedimenti anti-Covid adottati dal Governo. Sono intervenuti i Ministri della Salute Speranza e dell’Istruzione Bianchi e il coordinatore del Cts Locatelli. Nel corso della conferenza, il premier Draghi ha commentato le misure prese nei precedenti Dpcm e quelle adottate per la scuola. proprio sulla Scuole, congiuntamente con il ministro Bianchi, Draghi ha detto: “La scuola è fondamentale per la democrazia, va tutelata, protetta non ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 gennaio 2022)in conferenza stampa ha parlato die delle misure adottate per contrastare la pandemia in Italia Si è svolta ieri, 10 gennaio, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, la conferenza stampa del Presidente del Consigliosugli ultimi provvedimenti anti-Covid adottati dal Governo. Sono intervenuti i Ministri della Salute Speranza e dell’Istruzione Bianchi e il coordinatore del Cts Locatelli. Nel corso della conferenza, il premierha commentato le misure prese nei precedenti Dpcm e quelle adottate per la. proprio sulla Scuole, congiuntamente con il ministro Bianchi,ha detto: “Laper la, va, protetta non ...

