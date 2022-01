David Sassoli: da Paolo Gentiloni a Charles Michel, i messaggi di cordoglio dopo la tragedia (Di martedì 11 gennaio 2022) Dietro le quinte di una carriera brillante nel cuore dell’Europa, David Sassoli ha combattuto fino all’ultimo dei suoi giorni contro la malattia che lo aveva colpito e costretto a un lungo ricovero. dopo la sua morte, il cordoglio unanime della politica e del giornalismo, due galassie sconvolte dalla tragedia del presidente del Parlamento europeo scomparso all’età di 65 anni. Da da Paolo Gentiloni a Charles Michel, passando per i colleghi che lo hanno affiancato nel suo percorso nel mondo dell’informazione, i messaggi di dolore si moltiplicano e restituiscono l’immagine di una storia dai lineamenti straordinari. David Sassoli: da Paolo Gentiloni a ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 gennaio 2022) Dietro le quinte di una carriera brillante nel cuore dell’Europa,ha combattuto fino all’ultimo dei suoi giorni contro la malattia che lo aveva colpito e costretto a un lungo ricovero.la sua morte, ilunanime della politica e del giornalismo, due galassie sconvolte dalladel presidente del Parlamento europeo scomparso all’età di 65 anni. Da da, passando per i colleghi che lo hanno affiancato nel suo percorso nel mondo dell’informazione, idi dolore si moltiplicano e restituiscono l’immagine di una storia dai lineamenti straordinari.: daa ...

Advertising

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - PaoloGentiloni : David #Sassoli ci ha lasciato. Una notizia terribile per tutti noi in Italia e in Europa. Ricorderemo la tua figura… - Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - MarcMangolini : RT @MeetingRimini: Il nostro ricordo di David Sassoli - marcella_grecu : RT @vonderleyen: Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassio… -