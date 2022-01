(Di martedì 11 gennaio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Advertising

juventusfc : ?? ?? ????????????????????????: Perin, Senko, De Sciglio, Arthur, Bentancur, Kulusevski, Dybala, Kean. #JuveNapoli #ForzaJuve - sportli26181512 : Da Arthur a De Sciglio, i precari che hanno ribaltato la Roma (e i piani Juve sul loro futuro): Da Arthur a De Scig… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Da Arthur a De Sciglio, i precari che fecero la rimonta (e i piani Juve sul loro futuro) - Giacomo_Valenti : RT @Gazzetta_it: Da Arthur a De Sciglio, i precari che fecero la rimonta (e i piani Juve sul loro futuro) - Gazzetta_it : Da Arthur a De Sciglio, i precari che fecero la rimonta (e i piani Juve sul loro futuro) -

Ultime Notizie dalla rete : Arthur Sciglio

La Gazzetta dello Sport

Esserne stati protagonisti è il filo che unisce Dejan Kulusevski e Mattia De, autori del pari e del vantaggio, ma anchee Alvaro Morata, che con il loro ingresso hanno girato la ...... la Juve ieri ha inserito dalla panchina Morata, Kulusevski, Chiellini e. La Juventus per la ... Vuol dire che se la Juventus gioca vicino l'area di rigore, che sia De, che sia Locatelli, ...linea con De Sciglio, Rugani, Chiellini e uno tra Alex Sandro e Pellegrini. Il tecnico bianconero dovrà fare a meno anche di Chiesa e Ramsey (positivo), quindi è probabile la conferma del 4-3-3 con ...Come riporta gazzetta, dubbio Bonucci: l'azzurro è alle prese con un problema muscolare, deciderà oggi, ma al momento il recupero sembra difficile; per ...