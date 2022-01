Cristiano Ronaldo al Barcellona?: dalla Spagna giungono conferme (Di martedì 11 gennaio 2022) Cristiano Ronaldo al Barcellona?.Non è fantacalcio, ma una possibilità concreta che potrebbe materializzarsi a partire da giugno. La voce arriva dalla Spagna dove c’è la convinzione che l’asso portoghese si sia già pentito di ritornare al Manchester United e quindi prossimo all’addio per passare ai rivali del Real Madrid di cui è stato un alfiere per nove anni. Cristiano Ronaldo al Barcellona?: cosa c’è di vero? Di sicuro Cristiano Ronaldo non è per niente felice al Manchester United. Nonostante abbia segnato 14 gol in 29 partite, il portoghese non sarebbe contento dei risultati della squadra oltre ad essere già entrato in contrasto con il neo tecnico Ragnick. Addirittura avrebbe già convocato a Manchester il suo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 gennaio 2022)al?.Non è fantacalcio, ma una possibilità concreta che potrebbe materializzarsi a partire da giugno. La voce arrivadove c’è la convinzione che l’asso portoghese si sia già pentito di ritornare al Manchester United e quindi prossimo all’addio per passare ai rivali del Real Madrid di cui è stato un alfiere per nove anni.al?: cosa c’è di vero? Di sicuronon è per niente felice al Manchester United. Nonostante abbia segnato 14 gol in 29 partite, il portoghese non sarebbe contento dei risultati della squadra oltre ad essere già entrato in contrasto con il neo tecnico Ragnick. Addirittura avrebbe già convocato a Manchester il suo ...

