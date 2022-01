Covid Francia oggi, oltre 350mila contagi (Di martedì 11 gennaio 2022) oggi in Francia si registrano almeno 350 mila nuovi contagi di Covid. Lo ha annunciato il ministro della Salute Olivier Veran, intervenendo davanti ai deputati dell’Assemblea Nazionale. “Questa sera saranno 350mila i contagi annunciati, anche un po’ di più. Non avevamo mai osservato cifre simili dall’inizio della crisi sanitaria. Avevo parlato di tsunami, il termine mi sembra all’altezza dei numeri dei contagi”, ha affermato Veran. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 11 gennaio 2022)insi registrano almeno 350 mila nuovidi. Lo ha annunciato il ministro della Salute Olivier Veran, intervenendo davanti ai deputati dell’Assemblea Nazionale. “Questa sera sarannoannunciati, anche un po’ di più. Non avevamo mai osservato cifre simili dall’inizio della crisi sanitaria. Avevo parlato di tsunami, il termine mi sembra all’altezza dei numeri dei”, ha affermato Veran. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

TgLa7 : ??#Covid, #Francia: 296.097 nuovi casi in 24 ore?? - DadoneFabiana : Oggi Paesi come la Francia stanno puntando sullo #smartworking per contenere la corsa del Covid, l’Italia cosa farà… - Adnkronos : La #Francia ha scoperto una nuova variante: è una 'lontana parente' di #Omicron. #covid - amipavv : RT @byoblu: Dopo un fine settimana di proteste contro il progetto di legge sul super green pass, il Governo francese ora esclude l'introduz… - paolaokaasan : RT @byoblu: Dopo un fine settimana di proteste contro il progetto di legge sul super green pass, il Governo francese ora esclude l'introduz… -