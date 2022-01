Covid a Fondi, effettuati 3.300 tamponi a studenti e docenti: 100 i positivi (Di martedì 11 gennaio 2022) Fondi – Una settimana di screening dedicato alla popolazione studentesca del comune di Fondi. Dati record quelli registrati nell’ultimo monitoraggio che ha interessato 3.300 persone tra studenti, docenti e personale parascolastico. L’ottima organizzazione dei volontari della Croce Rossa comitato di Fondi, coordinati dalla presidente Arianna Carnevale, ha infatti consentito di effettuare una media di circa 500 tamponi al giorno. “Ringrazio – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – non solo il personale della Cri ma anche tutte le famiglie che, con grande sensibilità e senso di responsabilità, hanno aderito in massa allo screening in vista della riapertura delle scuole. Il monitoraggio ha incluso anche i bambini della scuola materna che, con coraggio, hanno ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 11 gennaio 2022)– Una settimana di screening dedicato alla popolazione studentesca del comune di. Dati record quelli registrati nell’ultimo monitoraggio che ha interessato 3.300 persone trae personale parascolastico. L’ottima organizzazione dei volontari della Croce Rossa comitato di, coordinati dalla presidente Arianna Carnevale, ha infatti consentito di effettuare una media di circa 500al giorno. “Ringrazio – commenta il sindaco diBeniamino Maschietto – non solo il personale della Cri ma anche tutte le famiglie che, con grande sensibilità e senso di responsabilità, hanno aderito in massa allo screening in vista della riapertura delle scuole. Il monitoraggio ha incluso anche i bambini della scuola materna che, con coraggio, hanno ...

