Chi è Ida Platano di Uomini e Donne? Età e Instagram (Di martedì 11 gennaio 2022) Tutto quello che c’è da sapere sulla dama del Trono Over, Ida Platano: dall’età, all’altezza, al figlio, al percorso a Uomini e Donne, a dove seguirla su Instagram. Chi è Ida Platano Nome e Cognome: Ida PlatanoData di nascita: 30 marzo 1982Luogo di nascita: SiciliaEtà: 39 anniAltezza: 1 metro e 69 centimetriPeso: 50 kgSegno zodiacale: ArieteProfessione: Hair stylistFigli: Ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tutto quello che c’è da sapere sulla dama del Trono Over, Ida: dall’età, all’altezza, al figlio, al percorso a, a dove seguirla su. Chi è IdaNome e Cognome: IdaData di nascita: 30 marzo 1982Luogo di nascita: SiciliaEtà: 39 anniAltezza: 1 metro e 69 centimetriPeso: 50 kgSegno zodiacale: ArieteProfessione: Hair stylistFigli: Ha L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

JuLs_319 : RT @Derekstranamore: Ida che rompe con questa mentalità da adolescente di ff su wattpad secondo cui la passione si può avere solo col ragaz… - Ida_1986 : RT @mariogiordano5: Misure necessarie? #Draghi stasera spiegherà perché in Gran Bretagna, Svezia o Sudafrica la curva dei contagi scende se… - FioreLiborio : RT @PanariellinaIda: D'accordo con entrambi Io non ho figli,ma non concepisco chi dice non faccio figli perchè non so come sarà il suo futu… - Ida_1986 : RT @RicoAlessandro: Comprensibile che chi sta male faccia ciò che può per guarire. Il problema non è che Galli sia stato assistito (ci manc… - ida_baldi : Unforgettable #SidneyPoitier Indovina chi viene a cena (1967) - Scontro tra padre e figlio -