Carmen di Pietro e Sandro Paternostro: la verità sulla coppia (Di martedì 11 gennaio 2022) Carmen di Pietro, soubrette degli anni '90, è stato un personaggio vulcanico che ha fatto molto discutere per le sue love story: da quella segreta con Maradona al matrimonio con il giornalista Sandro Paternostro. La carriera di Carmen di Pietro è stata piena di aneddoti e soprattutto di diverse opportunità di lavoro come attrice e showgirl. In passato è stata anche una modella, la sua incredibile bellezza e il suo corpo generoso la spinsero a partecipare a Miss Italia quando era solo una ragazza. L'esplosiva Carmen di PietroFinì al centro dell'attenzione e del gossip quando le scoppiò una protesi in aereo, vicenda davvero chiacchierata che le fece conquistare non posa visibilità. Sbarcò poi sul piccolo schermo al fianco di Gianni ...

