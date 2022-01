Basket | Adriano Vertemati sollevato dalla panchina di Varese | diversi nomi per la sostituzione

(Di martedì 11 gennaio 2022)non è più l’allenatore dell’Openjobmetis. La fine del rapporto con il club biancorosso, anticipata nella mattina da numerose anticipazioni giornalistiche, è stata confermatasocietà con un breve comunicato ufficiale, che ha determinato la conclusione del rapporto tra le parti. A motivare la separazione c’è chiaramente una ragione di classifica, conultima a quota 6 punti dopo la sconfitta con la Fortitudo Bologna di domenica scorsa. In più, ci sarebbero state delle forti discussioni, secondo La Prealpina, con il play Marcus Keene, non le prime in seno al team., Serie A: Benzing regala spettacolo e la Fortitudo Bologna sconfiggeSi apre ora la corsa alla successione: sono disponibiliprofili, ...

Advertising

OA_Sport : Basket: Adriano Vertemati-Varese, è finita - sportli26181512 : Varese ultima, esonerato coach Vertemati: Salta la quarta panchina della Serie A di basket. La OpenjobMetis Varese,… - varesenews : La Openjobmetis cambia: esonerato Adriano Vertemati - dunat_basket : @AdriBatti @ilMega24 @bergomifabio Adriano, che io abbia o meno saputo è poco importante. Io ho,come ho scritto,pri… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Adriano

'Pallacanestro Varese - si legge nella nota - comunica di aver sollevatoVertemati dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Il club biancorosso, nel ...: Altre NotizieSalta la quarta panchina in Serie A. Varese ha esoneratoVertemati, preso in estate dall'ex g.m. Conti, e al debutto in Serie A. Fatale, per ...sono attese delle novità Leggi i commenti: ...È stato ufficializzato oggi, l’esonero di Adriano Vertemati da tecnico della Pallacanestro Varese. L’annuncio del club: “Pallacanestro Varese comunica di aver sollevato Adriano Vertemati dall’incarico ...Adriano Vertemati non è più l'allenatore di Varese: è stato lo stesso club lombardo ad annunciarlo ufficialmente. "Pallacanestro Varese comunica di aver sollevato Adriano Vertemati dall’incarico di al ...