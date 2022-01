Antonio Gentile: “Troppo pericoloso, meglio rinviare la riapertura” (Di martedì 11 gennaio 2022) di Monica De Santis “Considerando l’attuale andamento epidemiologico nella Città di Sapri è in pubblicazione l’ordinanza sindacale n. 151 con la quale si ordina la sospensione delle didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado fino a sabato 15 gennaio con ripresa in presenza il giorno 17.01.2022 fatta salva ogni ulteriore valutazione”. A dirlo è Antonio Gentile il sindaco di?Sapri, che ha emanato una nuova ordinanza, dopo che la sentenza del Tar ha di fatto annullato anche la sua precedente ordinanza. Il sindaco ha dunque ribadito che “Al momento non si torna a scuola. Il rischio di far aumentare il numero dei contagi è alto quindi è preferibile che le scuole di ogni ordine e grado restino chiuse ancora per qualche giorno”. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 11 gennaio 2022) di Monica De Santis “Considerando l’attuale andamento epidemiologico nella Città di Sapri è in pubblicazione l’ordinanza sindacale n. 151 con la quale si ordina la sospensione delle didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado fino a sabato 15 gennaio con ripresa in presenza il giorno 17.01.2022 fatta salva ogni ulteriore valutazione”. A dirlo èil sindaco di?Sapri, che ha emanato una nuova ordinanza, dopo che la sentenza del Tar ha di fatto annullato anche la sua precedente ordinanza. Il sindaco ha dunque ribadito che “Al momento non si torna a scuola. Il rischio di far aumentare il numero dei contagi è alto quindi è preferibile che le scuole di ogni ordine e grado restino chiuse ancora per qualche giorno”. Consiglia

Advertising

micheledadamo : RT @pierolacorazza: #Basilicata #Provincia #Potenza @RoccoPappalardo e Peppe Mollica (non è tipo da social) la protezione gentile e democr… - antonio_randino : @letiziarocchi2 Sempre gentile e cara, non si preoccupi per noi, le sono vicino ed un abbraccio forte forte. - AbitareFuturo : RT @pierolacorazza: #Basilicata #Provincia #Potenza @RoccoPappalardo e Peppe Mollica (non è tipo da social) la protezione gentile e democr… - michelestimola : RT @pierolacorazza: #Basilicata #Provincia #Potenza @RoccoPappalardo e Peppe Mollica (non è tipo da social) la protezione gentile e democr… - RoccoPappalardo : RT @pierolacorazza: #Basilicata #Provincia #Potenza @RoccoPappalardo e Peppe Mollica (non è tipo da social) la protezione gentile e democr… -