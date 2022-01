TCL stupisce al CES 2022 con un paio di occhiali | semplice d’apparenza | che integrano display MicroLED per la AR

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono stati annunciati undimolto particolari e che non vediamo tutti i giorni. Dunque, dal momento che siano speciali, non ci rimane altro che analizzarli per capire le loro caratteristiche. GliAR stanno diventando molto popolari con il passare del tempo – Computermagazine.itAl CES, fra tutto quello che abbiamo potuto vedere, ovviamente non potevamo mancare degli smart glass Leiniao AR, sviluppati solamente per la realtà aumentata, basati interamente su une integrati nelle bacchette assieme a delle lenti con guide d’onda olografiche. Inoltre, possono sovrapporre le immagini elettroniche alla realtà mantenendo, allo stesso tempo, la forma e l’ingombro di normalida vista. Insomma, è chiaro che ...