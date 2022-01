Sudan vs Guinea-Bissau: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Sudan e la Guinea-Bissau iniziano la loro campagna di Coppa d’Africa martedì 11 gennaio quando si sfideranno nel Gruppo D allo Stade Roumde Adjia. Entrambe le squadre sono state sorteggiate nel Gruppo D, insieme a Nigeria ed Egitto, e cercheranno di ottenere una vittoria nella prima giornata per stabilire il ritmo per le successive uscite del girone contro i due giganti africani. Il calcio di inizio di Sudan vs Guinea-Bissau è previsto alle 20 Prepartita Sudan vs Guinea-Bissau: a che punto sono le due squadre? Sudan Classificato 125° nell’ultima classifica mondiale FIFA e 33° in Africa, il Sudan è una delle voci a sorpresa della Coppa d’Africa di quest’anno e farà la sua nona apparizione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ile lainiziano la loro campagna di Coppa d’Africa martedì 11 gennaio quando si sfideranno nel Gruppo D allo Stade Roumde Adjia. Entrambe le squadre sono state sorteggiate nel Gruppo D, insieme a Nigeria ed Egitto, e cercheranno di ottenere una vittoria nella prima giornata per stabilire il ritmo per le successive uscite del girone contro i due giganti africani. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Classificato 125° nell’ultima classifica mondiale FIFA e 33° in Africa, ilè una delle voci a sorpresa della Coppa d’Africa di quest’anno e farà la sua nona apparizione ...

