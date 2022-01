Sinead O’Connor | “Mio figlio aveva imparato a fare il cappio con cui si è impiccato”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Da anni non ascoltiamo più la meravigliosa voce dima solo la disperazione giunta al culmine con la morte del. Shanesolo 17 anni ma da tempo era seguito, sotto controllo ma per la cantante adesso quel controllo non era abbastanza. Sui socialcontinua a commentare la morte del, rivela che una settimana fa l’scoperto mentre tentava la realizzazione di un. In un altro messaggio ringrazia il padre di suo, poi punta il dito contro l’ospedale psichiatrico infantile chein cura il ragazzo. Shane si ècon ilchefatto mentre era nell’ospedale ...