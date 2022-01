Serie A, arrivano le ipotesi sull’obbligo per il Super Green pass per tutti i calciatori (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il mondo dello sport si sta prepara a nuovi provvedimenti con il Covid. Secondo delle fonti riportate dall’agenzia stampa Ansa una di queste disposizioni potrebbe riguardare l’obbligo del Super Green pass per tutti gli atleti che partecipano alla Serie A. Una misura che verrebbe compensata dalla un’altra Serie di norme che invece renderebbero più semplice giocare le partite a livello agonistico. Secondo le ipotesi in discussione, gli atleti entrati in contatto con soggetti positivi non dovrebbero più fare la quarantena ma semplicemente isolarsi con l’autosorveglianza: in pratica dovranno isolarsi solo in caso di sintomi. Questa possibilità riguarderà però soltanto chi è nel pieno della copertura vaccinale: quindi chi ha fatto la seconda da meno di quattro mesi o chi ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il mondo dello sport si sta prepara a nuovi provvedimenti con il Covid. Secondo delle fonti riportate dall’agenzia stampa Ansa una di queste disposizioni potrebbe riguardare l’obbligo delpergli atleti che partecipano allaA. Una misura che verrebbe compensata dalla un’altradi norme che invece renderebbero più semplice giocare le partite a livello agonistico. Secondo lein discussione, gli atleti entrati in contatto con soggetti positivi non dovrebbero più fare la quarantena ma semplicemente isolarsi con l’autosorveglianza: in pratica dovranno isolarsi solo in caso di sintomi. Questa possibilità riguarderà però soltanto chi è nel pieno della copertura vaccinale: quindi chi ha fatto la seconda da meno di quattro mesi o chi ...

