Rientro a scuola, al liceo Newton classi dimezzate per le assenze di personale e studenti. Preside: “Preoccupati per i prossimi giorni” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si ritorna a scuola dopo la pausa invernale, ma le classi sono semivuote tra personale e alunni in quarantena o positivi al Covid. Come in molte altre scuole d’Italia, il liceo Newton a Roma riparte con decine di assenza: 13 tra i docenti, due tra il personale amministrativo, che si sommano a 80 ragazzi positivi e altrettanti in quarantena. “Questa è una situazione ibrida e non si può dire che stia ricominciando la scuola nella sua completezza“, spiega la Preside dell’istituto, Cristina Costarelli, che è anche Presidentessa dell’Associazione nazionale presidi per il Lazio. “Quasi tutte le classi sono dimezzate e si teme che entro pochi giorni intere classi possano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si ritorna adopo la pausa invernale, ma lesono semivuote trae alunni in quarantena o positivi al Covid. Come in molte altre scuole d’Italia, ila Roma riparte con decine di assenza: 13 tra i docenti, due tra ilamministrativo, che si sommano a 80 ragazzi positivi e altrettanti in quarantena. “Questa è una situazione ibrida e non si può dire che stia ricominciando lanella sua completezza“, spiega ladell’istituto, Cristina Costarelli, che è anchentessa dell’Associazione nazionale presidi per il Lazio. “Quasi tutte lesonoe si teme che entro pochiinterepossano ...

Advertising

petergomezblog : Scuola, in Francia impennata di contagi quattro giorni dopo il rientro: mai così tante classi chiuse dalla primaver… - fattoquotidiano : Scuola, in Sicilia Musumeci rinvia il rientro di tre giorni: ma è caos ordinanze. Il sindaco di Messina insiste con… - fattoquotidiano : La Francia lunedì scorso ha riaperto le scuole e in soli 4 giorni ha avuto una valanga di contagi: ecco cos'è succe… - ilfattovideo : Rientro a scuola, al liceo Newton classi dimezzate per le assenze di personale e studenti. Preside: “Preoccupati pe… - S3ttim0blocc0 : il mio rientro a scuola: -