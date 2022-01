Remuzzi e le due pandemie: «Omicron e Delta: se vince la prima i contagi scenderanno» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera oggi spiega che in Italia ci sono due pandemie distinte di Coronavirus. Quella provocata dalla variante Delta e quella di Omicron. E sostiene che se Omicron batterà Delta potremo avviarci a breve (entro qualche settimana) a una discesa dei contagi. «Un’espansione rapidissima di Omicron che sovrasti Delta non sarebbe in sé una cattiva notizia», dice Remuzzi. E questo perché «con una variante così contagiosa si dovrebbe arrivare prima al picco della curva dei nuovi positivi; allo stesso modo, come già successo in Sudafrica e Gran Bretagna, ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il professor Giuseppe, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera oggi spiega che in Italia ci sono duedistinte di Coronavirus. Quella provocata dalla variantee quella di. E sostiene che sebatteràpotremo avviarci a breve (entro qualche settimana) a una discesa dei. «Un’espansione rapidissima diche sovrastinon sarebbe in sé una cattiva notizia», dice. E questo perché «con una variante cosìosa si dovrebbe arrivareal picco della curva dei nuovi positivi; allo stesso modo, come già successo in Sudafrica e Gran Bretagna, ...

