Pomeriggio 5 | la pausa di Barbara D’Urso | «Ad alta quota»

(Di lunedì 10 gennaio 2022) In relax sulla neve., indal suo storico programma5, ora condotto da Simona Branchetti, si sta godendo le lunghe vacanze pre e post natalizie in montagna. In slitta con un amico, nello chalet con un gruppo di persone davanti ad un camino, la conduttrice di Canale 5 si mostra sorridente: «ll mio inizio d’anno? AD» scrive su Instagram. Circondata da natura e bellezza, lasorride circondata dal cielo azzurro e dalla neve bianca: un ottimo luogo per cominciare al meglio l’anno 2022.

Advertising

DbossVinay1 : RT @hermannpilato: Dopo oggi pomeriggio ho bisogno di prendermi una pausa...È stato peggio di un calcio nei coglioni! Grazie. #ASRoma - midoriccio : la mia prof: dio quanti giorni di pausa si prende a settimana? uno!! infatti voi studenti dovete rilassarvi solo il… - hermannpilato : Dopo oggi pomeriggio ho bisogno di prendermi una pausa...È stato peggio di un calcio nei coglioni! Grazie. #ASRoma - GlandeSaggio : A inizio pausa natalizia: 'La prima settimana di gennaio la dedico alla programmazione delle lezioni di gennaio, pr… - Sgtpeppermoony : Ho pensato di prendermi un pomeriggio di pausa ma onestamente l’ansia mi divora io spero davvero che questo esame v… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio pausa

leggo.it

Riaprono oggi le scuole dopo ladelle feste natalizie, ma è record di chiusure in provincia di Frosinone a causa del Covid . ... ma non il capoluogo (dati aggiornati a ieri, ndr); nella ...Sul lavoro vi trovate in una situazione di stallo e sarebbe meglio prendersi una piccoladi ... Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2022: Bilancia Cari bilancia, questoritornerete a ...Da domani a domenica al Teatro Magnolfi di scena Massimiliano Civica. Sabato pomeriggio al Fabbricone per i più piccoli arriva Greta la matta ...Riaprono oggi le scuole dopo la pausa delle feste natalizie, ma è record di chiusure in provincia di Frosinone a causa del Covid. Per una settimana gli studenti delle scuole ...