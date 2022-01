Myanmar | Aung San Suu Kyi condannata a 4 anni di carcere

(Di lunedì 10 gennaio 2022) La leader politica birmana e Premio Nobel per la PaceSan Suu Kyi è stataa quattrodinel nuovo procedimento giudiziario in cui era imputata. Suu kyi, che dal colpo di ...

La leader politica birmana e Premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi è stata condannata a quattro anni di carcere nel nuovo procedimento giudiziario in cui era imputata. Suu kyi, che dal colpo di ... Lunedì un tribunale del Myanmar ha condannato a quattro anni di prigione Aung San Suu Kyi, la leader politica birmana agli arresti domiciliari ... Nuova condanna per l'ex leader birmana: l'accusa è importazione e possesso illegale di walkie-talkie e violazione delle disposizioni per contenere i contagi da coronavirus