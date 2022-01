Miriana Trevisan: chi è, età, carriera, Non è la Rai, figlio, compagno, ex marito Pago, Instagram, Grande Fratello Vip, Nicola Pisu (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti anche la showgirl Miriana Trevisan, ma conosciamola meglio! Miriana Trevisan: chi è, età, carriera, Grande Fratello Vip Miriana Trevisan è nata a Napoli il 7 novembre del 1972 ed è una nota showgirl italiana. Ha esordito a Non è la Rai, poi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata delVip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti anche la showgirl, ma conosciamola meglio!: chi è, età,Vipè nata a Napoli il 7 novembre del 1972 ed è una nota showgirl italiana. Ha esordito a Non è la Rai, poi ...

Advertising

fanpage : #Gfvip, dopo le parole di Giacomo Urtis su Miriana Trevisan, interviene l'ex di lei, Vito Fusco - VicolodelleNews : #GFVip 6: Ecco come ha reagito #Katia Ricciarelli alla diffida di #Pago, ex marito di #Miriana Trevisan Per leggere… - voce_neldeserto : @mariarosariaFo8 sempre alla Federico II. vivevo al centro, precisamente a salita Tarsia dove è il teatro Bracco. l… - sonoariete_ : RT @oliodiavvocato: Buongiorno solo a Miriana 'poi se fosse qualcosa che pratica di effettivo da anni' Trevisan e ai suoi adepti #gfvip #mi… - BarbaCarmela : RT @oliodiavvocato: Buongiorno solo a Miriana 'poi se fosse qualcosa che pratica di effettivo da anni' Trevisan e ai suoi adepti #gfvip #mi… -