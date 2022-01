Isola dei Famosi 2022: chi ci sarà nel cast? Ecco i nomi più quotati (Di lunedì 10 gennaio 2022) Le trattative per l’Isola dei Famosi 2022 sono in pieno svolgimento. Diversi sono stati i nomi fatti in queste ore, ma la trasmissione ancora non si è sbilanciata, nemmeno sui nomi degli opinionisti di quest’anno. L’unica certezza è la conduzione di Ilary Blasi che è al timone del reality dal 2003. In queste ore sempre più insistente si fa la voce dei due fratelli Onestini: Luca e Gianmarco, reduci dal successo spagnolo. Ma il duo è richiesto anche per il Grande Fratello Vip 6 oltre che dalla tv spagnola. Chi riuscirà a spuntarla? I nomi dei vip dell’Isola dei Famosi 2022 Invece ci sono ottime possibilità di ritrovare in Honduras Dayane Mello, che venerdì sera abbiamo rivisto al GF VIP 6, Alessia Fabiani, l’ex marito di Miriana ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 10 gennaio 2022) Le trattative per l’deisono in pieno svolgimento. Diversi sono stati ifatti in queste ore, ma la trasmissione ancora non si è sbilanciata, nemmeno suidegli opinionisti di quest’anno. L’unica certezza è la conduzione di Ilary Blasi che è al timone del reality dal 2003. In queste ore sempre più insistente si fa la voce dei due fratelli Onestini: Luca e Gianmarco, reduci dal successo spagnolo. Ma il duo è richiesto anche per il Grande Fratello Vip 6 oltre che dalla tv spagnola. Chi riuscirà a spuntarla? Idei vip dell’deiInvece ci sono ottime possibilità di ritrovare in Honduras Dayane Mello, che venerdì sera abbiamo rivisto al GF VIP 6, Alessia Fabiani, l’ex marito di Miriana ...

