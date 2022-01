Infortunio Chiesa, l’esito degli esami è devastante: comunicato ufficiale (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il comunicato ufficiale della Juventus sull’esito degli esami per Federico Chiesa è devastante: l’Infortunio gli costerà caro Al 32? del primo tempo di Roma-Juventus, quando la partita era ancora ad un timido 1-1, gli ospiti hanno perso una pedina fondamentale per il loro gioco: Federico Chiesa. A seguito di un contrasto con il difensore giallorosso, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ildella Juventus sulper Federico: l’gli costerà caro Al 32? del primo tempo di Roma-Juventus, quando la partita era ancora ad un timido 1-1, gli ospiti hanno perso una pedina fondamentale per il loro gioco: Federico. A seguito di un contrasto con il difensore giallorosso, L'articolo proviene da Inews24.it.

EnricoTurcato : Fuori casa. Infortunio Chiesa. Sotto 3-1, con un tiro deviato e una punizione magistrale. Rimonta segnando 3 gol in… - DiMarzio : .@juventusfc, Federico #Chiesa è al J-Medical per gli esami strumentali, dopo l'infortunio subito nel match con la… - Gazzetta_it : #Chiesa, l'infortunio fa tremare: si teme la rottura del crociato. Juve e Mancini in ansia - LoJacobiano : RT @PresMoratti: Gente , compresi alcuni compagni di tifo, che gode per l’infortunio a Chiesa Ma quanto fare schifo ! #ForzaFederico - directi25812573 : Ma quanto siete sfigati a godere per un infortunio, in questo caso di Chiesa. Qui non stiamo parlando di tifo o squ… -