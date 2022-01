Il Governo si è inceppato! (Di lunedì 10 gennaio 2022) di Carlo Calenda. In queste ultime settimane il Governo si è inceppato. Lo abbiamo visto con la Legge di Bilancio poco ambiziosa, la confusione di esenzioni ed eccezioni sull’obbligo vaccinale, fino alla risposta troppo timida contro l’aumento dei prezzi dell’energia. Appare ormai evidente che l’approssimarsi dell’elezione del Presidente della Repubblica ha indebolito la coesione della maggioranza Leggi su freeskipper (Di lunedì 10 gennaio 2022) di Carlo Calenda. In queste ultime settimane ilsi è inceppato. Lo abbiamo visto con la Legge di Bilancio poco ambiziosa, la confusione di esenzioni ed eccezioni sull’obbligo vaccinale, fino alla risposta troppo timida contro l’aumento dei prezzi dell’energia. Appare ormai evidente che l’approssimarsi dell’elezione del Presidente della Repubblica ha indebolito la coesione della maggioranza

Advertising

HuffPostItalia : Il Governo si è inceppato, Draghi faccia una proposta indecente (di C. Calenda) - petergomezblog : Ora pure Calenda critica il governo Draghi: “Si è inceppato, in un mese compiuti passi falsi su almeno tre question… - freeskipperIT : Il Governo si è inceppato! - gpellarin84 : RT @HuffPostItalia: Il Governo si è inceppato, Draghi faccia una proposta indecente (di C. Calenda) - preppy57 : RT @HuffPostItalia: Il Governo si è inceppato, Draghi faccia una proposta indecente (di C. Calenda) -