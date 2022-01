Golden Globe 2022, i vincitori per ogni categoria. Paolo Sorrentino a bocca asciutta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Vincono Spielberg, Campion e Will Smith, ma Sorrentino rimane a bocca asciutta. I Golden Globe 2022, a scartamento ridotto, emettono la loro sentenza direttamente sui social. Niente red carpet e diretta tv così la notizia passa via liscia che nemmeno un brontolio dello stomaco dopo pranzo. Nella categoria miglior film musical-commedia vince West Side Story di Steven Spielberg. Il remake del celebre film di Robert Wise annientano la concorrenza di un serio pretendente come l’apocalisse grottesca di Don’t look up! diretta da Adam McKay e il Licorice Pizza di P.T. Anderson. Nell’altra categoria del miglior film drammatico, il Globe 2022 l’ha vinto The power of dog di Jane Campion, anche qui battendo un paio di titoloni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Vincono Spielberg, Campion e Will Smith, marimane a. I, a scartamento ridotto, emettono la loro sentenza direttamente sui social. Niente red carpet e diretta tv così la notizia passa via liscia che nemmeno un brontolio dello stomaco dopo pranzo. Nellamiglior film musical-commedia vince West Side Story di Steven Spielberg. Il remake del celebre film di Robert Wise annientano la concorrenza di un serio pretendente come l’apocalisse grottesca di Don’t look up! diretta da Adam McKay e il Licorice Pizza di P.T. Anderson. Nell’altradel miglior film drammatico, ill’ha vinto The power of dog di Jane Campion, anche qui battendo un paio di titoloni ...

