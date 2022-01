(Di lunedì 10 gennaio 2022) La nuova love story del Grande Fratello Vip 6 è salpata sui mari dei baci. Quest’edizione è contraddistinta dagli ormoni: baci di qua, baci di là, l’unico che si esime è il single convinto Barù.sono uscitie finalmente si baciano davanti a tutti.HA BACIATOIN SAUNA,QUESTA VOLTA NON ERA A STAMPO,MA UN VERO BACIO PASSIONALE #GFvip #pic.twitter.com/ba82cCXngD — IL PUNGOLO (@PUNGOLO1962) January 10, 2022 Un bacio c’era già stato Ma i due si erano già baciati, non a Capodanno sotto il vischio con quel bacetto sulle labbra, ma sotto il plaid il giorno prima. Tanto che Jessica Selassié era andata a ...

Advertising

tuttopuntotv : Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme escono allo scoperto:ecco cos’è successo #GFVip6 #GFVip - zazoomblog : Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme: scatta il bacio appassionato nella sauna della Casa il video - #Gianmaria… - redazionerumors : Gf Vip, è passione tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme: finalmente arriva il bacio #gfvip6 #gianfede - maiohosonno1 : RT @violet_blue9: Ma non aveva ancora conosciuto Gianmaria Antinolfi ?? #jerù - violet_blue9 : Ma non aveva ancora conosciuto Gianmaria Antinolfi ?? #jerù -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmaria Antinolfi

Trae Federica Calemme scoppia la passione al Archiviato il flirt con Sophie Codegoni, l'imprenditore si è molto avvicinato alla nuova inquilina. Già qualche sospetto girava in casa, ...colpisce ancora. Il playboy è entrato nella Casa più spiata d'Italia come ex fidanzato di Soleil Sorge e, proprio con l'influencer italoamericana, sembrava voler creare qualcosa di ...Tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme scoppia la passione al Grande Fratello Vip. Archiviato il flirt con Sophie Codegoni, l'imprenditore si è molto avvicinato alla nuova inquilina. Già qualche ...Entro la terza settimana di gennaio 2022 Gianmaria Antinolfi potrebbe dover dire addio al Grande Fratello Vip a causa di impegni di lavoro per lui improrogabili. Gianmaria Antinolfi: l’addio al GF Vip ...