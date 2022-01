Associazione MAGMA per l’installazione “Waves orchestra”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Fino a domenica 16 dicembre è in mostra “” installazione site-specific di Anonima/Luci e Katatonic Silentio. Un’iniziativa ideata e realizzata dall’col Comune di Cesenatico per valorizzare l’edificio dell’Ex Lavatoio. L’intervento si inserisce nell’ambito del progetto REVIVAL, cofinanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia dell’Unione Europea. Ouchhh trasforma l’Arco della Pace in data sculpture Quali sono gli obiettivi dell’

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Associazione MAGMA

Emilia Romagna News 24

CESENATICO (FC) - Ultima settimana per visitare WAVES ORCHESTRA, installazione site - specific di Anonima/Luci e Katatonic Silentio , ideata e realizzata dall'in collaborazione con il Comune di Cesenatico , con l'intento di valorizzare lo storico edificio dell' Ex Lavatoio , nell'ambito del progetto REVIVAL. Revitalization and reuse of ...Apre al pubblico domenica 19 dicembre a Cesenatico (ore 18) 'Waves Orchestra', installazione site - specific di Anonima/Luci e Katatonic Silentio, ideata e realizzata dall'in collaborazione con il Comune, con l'intento di valorizzare lo storico edificio dell'Ex Lavatoio, nell'ambito del progetto 'Revival' cofinanziato dal Programma di Cooperazione ...L’installazione visitabile nell’area esterna ha riscosso un grande successo. Luci laser a ritmo di dj set, per riportare valore a un edificio d’importanza storica ...Ultimi due appuntamenti musicali per il Centro culturale e teatrale Magma di Catania, nell’anno dei quarant’anni di attività del sodalizio diretto da Salvo Nicotra. Sabato 18 dicembre, alle ore 20, ne ...