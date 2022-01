VIDEO Roma-Juventus 3-4, highlights, gol e sintesi: ribaltone bianconero dal 3-1, rete vincente di De Sciglio (Di domenica 9 gennaio 2022) La Juventus ha sconfitto la Roma per 4-3 nel match valido per la 21ma giornata della Serie A 2021-2022 di calcio. I bianconeri si sono imposti allo Stadio Olimpico, rendendosi protagonisti di una spettacolare rimonta nel cuore del secondo tempo: sotto per 3-1, i ragazzi di Max Allegri hanno ribaltato il risultato nel giro di sette minuti e hanno conquistato un successo di lusso. La Juventus si conferma al quinto posto, a -3 dall’Atalanta (che ha giocato una partita in meno) e a -5 dal Napoli (a parità di incontri disputati), mentre i capitolini sono ottavi. Ad aprire le marcature è stato Abraham su invito di Veretout all’undicesimo minuto, ma sette minuti più tardi Dybala ha pareggiato immediatamente i conti. Nella ripresa si è scatenato Pellegrini: al 48? assist per Mkhitaryan che ha insaccato, al 53? punizione impeccabile dello ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Laha sconfitto laper 4-3 nel match valido per la 21ma giornata della Serie A 2021-2022 di calcio. I bianconeri si sono imposti allo Stadio Olimpico, rendendosi protagonisti di una spettacolare rimonta nel cuore del secondo tempo: sotto per 3-1, i ragazzi di Max Allegri hanno ribaltato il risultato nel giro di sette minuti e hanno conquistato un successo di lusso. Lasi conferma al quinto posto, a -3 dall’Atalanta (che ha giocato una partita in meno) e a -5 dal Napoli (a parità di incontri disputati), mentre i capitolini sono ottavi. Ad aprire le marcature è stato Abraham su invito di Veretout all’undicesimo minuto, ma sette minuti più tardi Dybala ha pareggiato immediatamente i conti. Nella ripresa si è scatenato Pellegrini: al 48? assist per Mkhitaryan che ha insaccato, al 53? punizione impeccabile dello ...

Advertising

OfficialSSLazio : ?? ?????????????? ???????? Da 122 anni, il calcio a Roma si chiama Società Sportiva Lazio ???? - ladyonorato : Se qualcuno dirà che in piazza Roma a #Catania oggi c’erano “quattro gatti”… rispondete con un sorriso ?? - ladyonorato : Agli amici Siciliani: domani alle 16.30 sarò a #Catania in piazza Roma per una manifestazione contro la discriminaz… - Pall_Gonfiato : #RomaJuventus 3-4 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): partita pazzesca all'Olimpico, rimonta da 3-1 a 3-4 #DeSciglio - Maurizio62 : RT @beabri: #Roma, 2022. E ogni anno a chiederci come sia possibile che scene del genere possano svolgersi nell'indifferenza generale, nell… -