Venezia-Milan, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021/2022 (Di domenica 9 gennaio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Venezia-Milan, match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Penzo i rossoneri vogliono portarsi almeno per poche ore in testa al campionato, per farlo dovranno però battere i lagunari che cercano punti salvezza in quello che è il loro esordio nel 2022. Chi la spunterà? Fischio d’inizio fissato alle ore 12.30 di domenica 9 gennaio. Venezia-Milan sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Giancarlo Marocchi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Ile isue Sky di, match valido per la ventunesima giornata di. Al Penzo i rossoneri vogliono portarsi almeno per poche ore in testa al campionato, per farlo dovranno però battere i lagunari che cercano punti salvezza in quello che è il loro esordio nel. Chi la spunterà? Fischio d’inizio fissato alle ore 12.30 di domenica 9 gennaio.sarà visibile sucon la telecronaca di Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Giancarlo Marocchi. SportFace.

Advertising

AntoVitiello : Gli assenti #Milan per #Venezia Plizzari Tatarusanu Kjaer Tomori Romagnoli Calabria Ballo-Toure Kessie Bennacer Pellegri Castillejo - cmdotcom : #SerieA, la riduzione a 5.000 spettatori crea nuovi squilibri: il paradosso del #Venezia e la doppia beffa per il… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Italia_Notizie : Venezia-Milan, le formazioni e dove vederla: gioca Ibra con Leao, vicino al rinnovo - MatteoBilli72 : RT @MatteoDG93: 9 GENNAIO 12.30 Venezia-Milan 14.30 Empoli-Sassuolo 16.30 Napoli-Sampdoria e Udinese-Atalanta 18.30 Roma-Juve e Genoa-Spezi… -