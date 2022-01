Simona Branchetti nerissima contro Alberto Matano | “Pessimo”

(Di domenica 9 gennaio 2022) Settimana infuocata per. Sembrava che la questione tra i due fosse chiarita, dopo quello che è successo in una delle ultime puntate de La vita in diretta ma a quanto pare, lo sa distanza, va avanti. Tutto è iniziato nella puntata del 5 gennaio 2022 del programma di Rai 1 quando nel corso di un collegamento qualcosa era andato storto. L’inviata de La vita in diretta, era in compagnia di un ospite. La collega di Pomeriggio 5 si è praticamente seduta accanto a questa persona e ha iniziato a parlargli vicino, tanto che il suo ritorno, si è sentito nella trasmissione di Rai 1. Ovviamenteha chiesto alla sua giornalista di interrompere per capire cosa stesse succedendo e al rientro, l’ospite non c’era più, era passato su Canale 5 con la ...

Advertising

8antonio8989 : Amando molto questa faida tra Simona Branchetti e Alberto Matano ?? - pb139 : RT @trashtvstellare: Vi segnalo una Simona Branchetti nerissima con Alberto Matano - _fr4ncesc0 : RT @trashtvstellare: Vi segnalo una Simona Branchetti nerissima con Alberto Matano - cristia_urbano : RT @trashtvstellare: Vi segnalo una Simona Branchetti nerissima con Alberto Matano - GigiGx : @Caustica_mente Simona Branchetti peggio della D'Urso. E ce ne vuole! -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Branchetti

In relax sulla neve . Barbara D'Urso, in pausa dal suo storico programma Pomeriggio 5 , ora condotto da, si sta godendo le lunghe vacanze pre e post natalizie in montagna . In slitta con un amico, nello chalet con un gruppo di persone davanti ad un camino, la conduttrice di Canale 5 si ...... infatti, alle domande dell'inviata Filomena Leone fino a quando Ilaria Dalle Palle, inviate di Pomeriggio Cinque News , il programma condotto dalla giornalista del Tg5, non lo ha ...In relax sulla neve. Barbara D'Urso, in pausa dal suo storico programma Pomeriggio 5, ora condotto da Simona Branchetti, si sta godendo le lunghe vacanze pre e post natalizie in montagna.In relax sulla neve. Barbara D'Urso, in pausa dal suo storico programma Pomeriggio 5, ora condotto da Simona Branchetti, si sta godendo le lunghe vacanze pre e post natalizie in montagna.