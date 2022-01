Roma Juve 3-4 | gara incredibile all’Olimpico | prova d’orgoglio dei bianconeri!

(Di domenica 9 gennaio 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/2022 trantus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Olimpico,ntus si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesintus 3-4 MOVIOLA 1? FISCHIO D’INIZIO – È iniziata la sfida dell’Olimpico. 3? Occasione– La squadra giallorossaad affondare subito sulla corsia sinistra. De Ligt chiude tutto rifugiandosi in calcio d’angolo. 6? Tiro Pellegrini – Il centrocampista dellacida fuori area con una conclusione potentissima, si salva la difesa bianconera. 7? Occasione Abraham – L’attaccante della ...

Advertising

brfootball : 11’: Roma 1-0 Juve 18’: Roma 1-1 Juve 48’: Roma 2-1 Juve 53’: Roma 3-1 Juve 70’: Roma 3-2 Juve 72’: Roma 3-3 Juve 7… - juventusfc : Qui ??Allianz Stadium. Inizia la conferenza di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv: - juventusfc : Lavoro e pazienza. La ricetta di Mister Allegri alla vigilia di #RomaJuve ?? - NotBrian_ : RT @brfootball: 11’: Roma 1-0 Juve 18’: Roma 1-1 Juve 48’: Roma 2-1 Juve 53’: Roma 3-1 Juve 70’: Roma 3-2 Juve 72’: Roma 3-3 Juve 77’: Roma… - rogasium : Pardo in lutto dopo la sconfitta della Roma contro la Juve. #RomaJuve -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Juve

Juventus batte4 - 3 (1 - 1) in una partita della 21ª giornata (seconda di ritorno) del campionato di serie A giocata all'Olimpico diLo Spezia vince il derby ligure col Genoa espugnando il Ferraris, 1 - 0, e conquistando un successo che vale oro in ottica salvezza. Al 14' Bastoni la sblocca, poi centinaia di occasioni per il ...In avvio di ripresa Mkhitaryan riporta avanti la, deviazione di De Sciglio (48'). Punizione vincente del Pellegrini giallorosso (53'), ma larimonta:Locatelli (70'),Kulusevski (72) e De ...Sette minuti di follia e la Roma si vede sfuggire una vittoria che avrebbe potuto ... Poi in sette minuti si fa prima raggiungere e poi addirittura superare da una Juve che nella ripresa sembra rinata ...Entrambi i giocatori, che erano in diffida, sono stati ammoniti durante la partita contro la Juventus e domenica saranno dunque assenti ...