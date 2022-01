Positivi alle Maldive, ascoltato l'appello di Sofia e Matteo dopo la denuncia di Leggo: 'Finalmente siamo in un hotel Covid' (Di domenica 9 gennaio 2022) ' Grazie a Leggo per aver dato luce alla nostra richiesta d'aiuto - commentano Sofia e Matteo - . Grazie al direttore e alla redazione siamo stati ascoltati'. Leggi anche - 'Un dottore - racconta ... Leggi su leggo (Di domenica 9 gennaio 2022) ' Grazie aper aver dato luce alla nostra richiesta d'aiuto - commentano- . Grazie al direttore e alla redazionestati ascoltati'. Leggi anche - 'Un dottore - racconta ...

