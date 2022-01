Lutto per Nino D’Angelo: addio al regista, “buon viaggio amico mio” (Di domenica 9 gennaio 2022) Il grave , un dramma che ha colpito tutto il cinema italiano. Nella vita di un artista dalla lunghissima carriera si possono attraversare tante fasi e da simbolo del neomelodico si può anche diventare un artista impegnato, che viene negli anni rivalutato. Questo è successo a Nino D’Angelo, l’ormai ex caschetto d’oro del neomelodico napoletano, oggi davvero artista apprezzato. Ma la vita di un cantante può anche incrociare quella di un regista dalla lunghissima carriera, anche questa con diverse fasi: stiamo parlando di Mariano Laurenti, il regista scomparso nelle scorse ore a Gubbio. Formatosi nel genere della commedia all’italiana, possiamo parlare di lui come di un talent scout. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Edwige Fenech, Lutto per l’attrice: addio a Mariano ... Leggi su ck12 (Di domenica 9 gennaio 2022) Il grave , un dramma che ha colpito tutto il cinema italiano. Nella vita di un artista dalla lunghissima carriera si possono attraversare tante fasi e da simbolo del neomelodico si può anche diventare un artista impegnato, che viene negli anni rivalutato. Questo è successo a, l’ormai ex caschetto d’oro del neomelodico napoletano, oggi davvero artista apprezzato. Ma la vita di un cantante può anche incrociare quella di undalla lunghissima carriera, anche questa con diverse fasi: stiamo parlando di Mariano Laurenti, ilscomparso nelle scorse ore a Gubbio. Formatosi nel genere della commedia all’italiana, possiamo parlare di lui come di un talent scout. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Edwige Fenech,per l’attrice:a Mariano ...

