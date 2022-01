LIVE Sport Invernali, risultati 9 gennaio in DIRETTA: Fischnaller ancora sul podio nello slittino! (Di domenica 9 gennaio 2022) SEGUI LA DIRETTA SU OA Sport CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA Sport Invernali 9 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport Invernali di oggi, domenica 9 gennaio 2022. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, combinata nordica, biathlon, bob, snowboard, freestyle, slittino e slittino naturale. Ci saranno inoltre gli Europei di speed skating, la Coppa Europa di skeleton e l’IBU Cup di biathlon. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale degli Sport Invernali: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 9 gennaio 2022, con la cronaca in ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) SEGUI LASU OACON UN SOLO CLICK PROGRAMMABuongiorno e benvenuti allatestuale deglidi oggi, domenica 92022. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, combinata nordica, biathlon, bob, snowboard, freestyle, slittino e slittino naturale. Ci saranno inoltre gli Europei di speed skating, la Coppa Europa di skeleton e l’IBU Cup di biathlon. OAvi propone latestuale degli: tutti idelle gare di oggi, domenica 92022, con la cronaca in ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS FONTE AUSTRALIA: CANCELLATO IL VISTO PER DJOKOVIC Lascia Melbourne entro oggi, legali al lavoro p… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS FONTE AUSTRALIA: CANCELLATO IL VISTO PER DJOKOVIC Non ha dimostrato prove sufficienti per validit… - MimmoSiena1 : Sport 24 Live Domenica con Mimmo Siena 9.1.2022 - Salvo805 : RT @Inter_TV: ?? | ECCOCI ?? In diretta con il nostro LiveMatch pre #VeronaInter In studio @EvaGini @FSIANI87 @massimo_paganin ?? Dal Ben… - Salvo805 : RT @Inter_TV: ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #InterReal ?? A San Siro @EvaGini, Thomas Lawrence e soprattutto… -